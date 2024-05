Negligenza nella manutenzione delle mura di Volterra: la Coalizione Volterra Civica solleva critiche e propone azioni concrete

"Già nel 2019 erano state presentate interpellanze per monitorare la cinta muraria". Per la Coalizione Volterra Civica, "l’amministrazione comunale uscente, per 5 anni si è scordata delle manutenzioni sulle fragilità archeologiche di Volterra, Mura in primis, e così sull’altro gravissimo problema rappresentato dal dissesto idrogeologico. Eppure i consiglieri comunali di Per Volterra e di Uniti per Volterra, oggi riuniti in Coalizione Volterra Civica, per 5 anni lo hanno fatto ben presente in consiglio comunale". La Coalizione ripercorre gli atti presentati. "Il 18 novembre del 2019 il consigliere Paolo Moschi presentò un’interpellanza sul monitoraggio delle mura, mentre due mesi prrima, il consigliere Massimo Fidi presentò un’interrogazione sull’avvallamento in viale dei Ponti e sulle crepe presenti nel muro di retta della Leccetta, sovrastante il Viale. Nel luglio 2020 - prosegue la Coalizione - ancora il consigliere Fidi interrogava sui problemi di viale dei Filosofi, dove ci preoccupa l’avvallamento in essere. Nelle discussioni consiliari innumerevoli volte si è poi parlato delle mura etrusche, delle mura medievali, argomenti che non hanno mai destato attenzione in questa amministrazione. Noi crediamo che la prossima amministrazione - conclude la Coalizione - dovrà puntare molto sul concreto, mettendo in sicurezza la cinta muraria, analizzando i punti di maggior criticità con una carta del rischio, e attivando da subito un monitoraggio in collaborazione con l’università di Firenze. L’amministrazione deve agire come un buon padre di famiglia, e la priorità è la salvaguardia del patrimonio monumentale, ma anche la sicurezza del versante sud della città".