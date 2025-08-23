Nasce il canale. WhatsApp del Comune

Un passo in più verso i cittadini. Il comune di Castelfranco ha attivato il canale WhatsApp a cui potranno iscriversi, tutti gratuitamente e nella massima riservatezza. Uno strumento semplice, dal costo irrisorio per l’ente, ma che garantisce un filo diretto tra il municipio e i cittadini iscritti, per comunicare informazioni importanti per la vita di tutti. Sul canale verranno veicolate notizie di interesse pubblico a comunicare dalle informazioni di protezione civile. Qui i cittadini iscritti ne avranno un significativo vantaggio, visto che sarà una comunicazione in tempo reale di informazioni importanti per la sicurezza di tutti.

Sul canale poi verranno veicolate le informazioni di interesse pubblico che potranno rendersi necessarie, dalle più importanti variazioni della viabilità quando ve ne saranno, alle possibili modifiche agli orari degli uffici per fare solo alcuni esempi.

Iscriversi al canale è semplice, basta avere un account WhatsApp sul telefono e seguire, per i meno esperti, le istruzioni che riportiamo alla fine di questa comunicazione.

"Questo è un piccolo passo – ha spiegato il sindaco Fabio Mini - dal punto visto tecnico, ma un grande passo per la collettività di tutto il comune. Un passaggio tecnologico che ci permetterà di parlare dal punto di vista amministrativo a tutti cittadini in tempo reale". Per accedere al canale è necessario aprire WhatsApp, cliccare su aggiornamenti, che si trova in basso accanto a chat. Poi su cerca si scrive il nome Comune di Castelfranco di sotto, aprire il canale e iscriversi cliccando sul link che si presenta