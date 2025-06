Arezzo, 7 giugno 2025 – Nuovo servizio di messaggistica whatsapp: ecco infoCortona, come iscriversi

Possibilità di ricevere notifiche su eventi, viabilità, protezione civile e notizie di utilità. Possibilità di chattare con l’assistente AI Dardano

Il Comune di Cortona ha aperto un nuovo servizio di messaggistica dedicato alla cittadinanza, a chi lavora o a chi visita Cortona, attraverso l’applicazione WhatsApp. Il servizio, denominato InfoCortona, è gratuito. È possibile ricevere informazioni su eventi e opportunità, oltre a questo possono essere diffusi avvisi di protezione civile (allerte meteo critiche), importanti variazioni alla circolazione, note relative ai servizi scolastici e comunque ogni notizia che sia opportuno venga messa a conoscenza della popolazione.

Per iscriversi occorre cliccare sul link https://wchat.info/d4EvrHDgm2 successivamente si aprirà l’applicazione Whatsapp dove verrà trovato un messaggio precompilato da inviare ad un destinatario predefinito, ovvero il numero Whatsapp 346 6299547. Inviando il messaggio precompilato o comunque inviando la parola “iscrizione” sarà possibile completare la procedura. È consigliabile salvare questo numero sulla rubrica del proprio smartphone (ad esempio chiamandolo “InfoCortona”).

I messaggi del Comune di Cortona arriveranno dal suddetto numero in modalità chat, nessun utente potrà entrare in contatto con altri iscritti o visualizzarne le informazioni personali. Dando l’assenso all’attivazione del servizio di messaggistica istantanea WhatsApp, si accetta di entrare nella lista dei contatti dell’Amministrazione comunale, autorizzando il Comune di Cortona a trasmettere informazioni tramite questa piattaforma e dichiarando di aver letto e accettato la privacy policy presente all’indirizzo: https://www.comune.cortona.ar.it/assistenza-e-informazioni/infocortona-whatsapp

Per disattivare il servizio, è sufficiente inviare allo stesso numero il messaggio «Cancellami».

Il nuovo servizio di messaggistica manda in pensione la App Cortona 2.0, mentre resterà sempre attivo il sistema di notifica su AppIo, riservato però soltanto alle informazioni di pubblica utilità e non agli eventi. «Whatsapp è un’applicazione diffusissima e questo servizio sarà molto utile anche per tutti gli avvisi che hanno a che fare con la sicurezza e l’incolumità delle persone - dichiara l’assessore delegato, Francesco Fanicchi - InfoCortona non prevede la possibilità di chattare con un operatore, ma è attivo un servizio di risposta basato su intelligenza artificiale. L’assistente virtuale si chiama ‘Dardano’ ed è in continua fase di addestramento».

Anche chi non è iscritto al servizio di messaggistica può comunque chattare con Dardano, basta un semplice messaggio al numero 346 6299547 per ottenere informazioni sul funzionamento generale dei servizi comunali e sul programma degli eventi. «Le attività di informazione dell’Amministrazione comunale - dichiara il sindaco Luciano Meoni - seguono le evoluzioni tecnologiche in un’ottica di servizio alla cittadinanza e ai visitatori. Oltre al periodico comunale, alle newsletter e alle varie piattaforme social, ora è a disposizione anche un servizio di messaggistica che puntualmente informerà tutti gli iscritti».