Musica Successo per il "Requiem" di Valeri

Una serata di musica classica che ha reso per una sera Ponsacco la capitale della cultura. Martedì sera il ponsacchino Simone Valeri, organista di fama internazionale e poi maestro d’orchestra di successo in ogni angolo del mondo, ha allietato il suo paese d’origine per un evento di grandissimo spessore culturale. Nella splendida cornice della chiesa di San Giovanni a Ponsacco, Valeri ha impugnato la sua bacchetta interpretando il "Requiem" di Mozart con l’orchestra sinfonica ‘Città di Grosseto’ e la corale Valdera. Uno spettacolo, a ingresso libero, che ha registrato il tutto esaurito, con oltre duecento persone presenti tra le panche della chiesa.

"Con questo evento di martedì sera abbiano dimostrato che Ponsacco ama la cultura - ha scritto il sindaco di Ponsacco Gabriele Gasperini - e che possiamo essere profeti in patria, con un direttore d’orchestra ponsacchino, Simone Valeri a dirigere un’orchestra sinfonica e interpretare Mozart". E aggiunge: "Possiamo rendere Ponsacco un paese ancora migliore e per questo punterermo sempre di più su questi eventi culturali gratuiti per coinvolgere sempre più persone".

Oltre al direttore di fama internazionale, di grandissimo livello anche i solisti: Roberta Ceccotti soprano, mezzosoprano Anastasia Boldyreva, tenore Vladimir Reutov, basso Simone Simoni per interpretare il famoso brano di Mozart composto nel 1791, l’anno della sua morte.

Il Requiem rimase incompiuto a causa della scomparsa prematura del compositore. La partitura fu completata da Franz Xaver Süssmayr, un suo allievo, che cercò di rispettare le intenzioni di Mozart, ma il lavoro finale non è mai stato del tutto definito. La composizione è un messa da morto (Requiem) e si inserisce nel contesto della musica sacra, ma con un’espressione drammatica e intima che riflette il periodo travagliato della vita di Mozart.

Molto soddisfatto anche don Armando Zappolini, parroco della città, che ha definito l’evento di Simone Valeri "un momento di grande rilevanza per la nostra città. Il ‘Requiem’ di Mozart, un capolavoro della musica, assume un significato importante in questo periodo di Quaresima e mi ha fatto molto piacere vedere la grandissima partecipazione da parte della cittadinanza".