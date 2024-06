Musica prof... quarantaquattro anni. Giampaolo Lazzeri va in pensione: "I ragazzi di oggi sono più fragili"

SANTA CROCE

Il progetto legalità. Ma anche le uscite didattiche per visitare la base delle Frecce Tricolori o il museo Caproni di Trento fino ai battesimi del volo sugli aerei di Alitalia (ora Ita). Tutto con la musica al centro. Musica che è al centro della vita del professor Giampaolo Lazzeri che dopo 44 anni lascia la scuola e va in pensione. Di questi quarantaquattro anni Lazzeri ne ha trascorsi ben 36 all’Istituto comprensivo Cristiano Banti (prima scuola media) di Santa Croce dove chiude la sua esperienza come insegnante di Educazione Musicale e vicepreside.

"Ho preso servizio alla Banti il primo ottobre 1988, come vincitore di cattedra – racconta Giampaolo Lazzeri – E in questo lungo percorso ho lavorato con molti presidi, tutte persone con cui ho collaborato molto bene, così come con i dirigenti del Provveditorato agli studi di Pisa, oggi Uffcio scolastico territoriale. Anche come vicepreside ho cercato di svolgere il mio incarico nel migliore dei modi, mettendo sempre al centro le necessità degli studenti".

Lazzeri ha conosciuto migliaia di ragazze e ragazzi santacrocesi. Con il suo stile. Stare in mezzo agli studenti, sempre presente, ascoltarli, comprenderli, stimolarli a dare il meglio di sè, sempre con una dose di leggerezza e con simpatia. Lazzeri – che è presidente nazionale dell’Anbima (Associazione bande) e direttore delle filarmoniche Rossini di Firenze e Luporini di San Gennaro di Lucca – dal 2013 è componente del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti.

"Tra le iniziative che ricordo con maggiore soddisfazione di questi anni a Santa Croce c’è l’incontro del 2013 tra gli studenti del Banti e i componenti dell’Orchestra Giovanile di Delianuova, nata proprio con lo scopo di educare i giovani al bello e all’armonia della vita, un evento senza precedenti". I cambiamenti sono stati epocali. "Oggi c’è molta più fragilità tra i ragazzi – conclude Lazzeri – Sembra un paradosso. I giovani hanno molteplici stimoli, sembrano autonomi e indipendenti, invece non è così. Sono più fragili. Scuramente il periodo del Covid. Ringrazio tutti quei colleghi che mi hanno sempre sostenuto rendendo indimenticabili tanti anni di lavoro nel nostro istituto. E grazie per non avermi mai fatto mancare solidarietà e la leale collaborazione".