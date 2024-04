Museo Piaggio, il concerto a portata di famiglia con Lanini

Un’opportunità per portare tutta la famiglia a concerto. Venerdì 5 aprile, alle 21 l’Auditorium del Museo Piaggio ospiterà l’evento dal titolo Lanini’s family concert. I family concerts, di norma, sono concerti dedicati alle famiglie, con un programma appositamente costruito per essere fruibile da un pubblico di ogni età, a volte legato da un tema, oppure scelto attraverso un criterio di alta godibilità, varietà stilistica e temporale, così da incuriosire e creare un’opportunità di ascolto per l’intera famiglia, all’interno di una cornice di alta qualità esecutiva, parametro essenziale per qualsiasi proposta musicale che intenda coinvolgere emotivamente il pubblico. Ribaltando il punto di vista iniziale, stavolta è una famiglia intera a proporsi come interprete di un concerto che mantiene, però, tutte le caratteristiche musicali sopra descritte: Alessandro, Gabriele, Valeria, Lucia e Chiara, infatti, sono tutti membri di una delle famiglie che, ormai da generazioni, rappresenta un punto di riferimento per la vita musicale, artistica e culturale del territorio della Valdera e non solo: la famiglia Lanini.

Dalla musica paraguaiana di Barrios della chitarra solistica di Gabriele, al celebre Asturias in duo con Chiara, dalle più celebri arie d’opera di Mozart e Puccini, trascritte per piano solo di Lucia, a quelle interpretate vocalmente da Valeria, alle caratteristiche tinte spagnoleggianti di Granados e ai trascinanti tango di Piazzolla al piano solo di Alessandro, un concerto che trascinerà pubblico dalla prima all’ultima nota grazie anche a un altro membro della famiglia, Andrea, assente solo fisicamente, ma presente nella mente e nel cuore di tutti coloro, interpreti e pubblico, che l’hanno sentiranno suonare.

Sul palco, insieme ad Alessandro Lanini al pianoforte ci saranno Gabriele Lanini, chitarra, Valeria Lanini, voce, Lucia Coli, pianoforte e Chiara Festa, chitarra. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.