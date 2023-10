"Muratori", un lavoro abusivo a Casciana Terme

Sabato 28 ottobre alle 21.30, al teatro Verdi di Casciana Terme, nel cartellone della rassegna Utopia del Buongusto di Guascone Teatro, il Teatrino dei fondi presenta ‘Muratori’, spettacolo di Edoardo Erba, regia di Enrico Falaschi. Sul palcoscenico, Alberto Ierardi, Marta Paganelli e Giorgio Vierda. Scenografia a cura di Federico Biancalani in un’ambientazione notturna, due muratori fanno irruzione in una sala teatrale in disuso per chiudere con un muro il palcoscenico, per allargare, su incarico dell’unico proprietario, gli spazi del contiguo esercizio commerciale. Il lavoro, ovviamente abusivo, va fatto in fretta e in silenzio. I due operai si impegnano con tutte le loro forze per completare l’opera prima che sia giorno. Ma non hanno calcolato che il teatro è un luogo magico in grado di schiudere grandi emozioni, risvegliare i sogni. Uno spettacolo comico e al tempo stesso serio e poetico che fa riflettere il pubblico sulla difficile condizione attuale del teatro, che talvolta, può essere distrutto per dare spazio a qualcosa di più utile. Ingesso unico a 8 euro. Per le prenotazioni: 3280-625881, 3203-667354. Prima dell’inizio dello spettacolo, in programma una cena al ristorante ‘Il Garibaldi innamorato’.