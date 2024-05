Mura di San Felice, si mobilita Altair. Il colosso chimico dona 50mila euro

Le mura medievali di Volterra sono un monumento di grande valore storico e artistico e il crollo che c’è stato rappresenta un grave danno al patrimonio culturale della città, e non solo. Il 5 maggio scorso – lo ricordiamo – una frana improvvisa ha tirato giù un tratto di mura di oltre venti metri e alto oltre trenta. Il caso fortuito ha voluto che in quel momento (era mezzogiorno) nessuno, né auto né pedoni, si trovassero a passare nelle vicinanze e solo un’anziana signora è rimasta lievemente ferita.

Quello delle mura sarà un ripristino complesso per le evidenti difficoltà sia di natura tecnico-strutturale, sia per il reperimento delle ingenti somme necessarie. E’ apparso subito chiaro. Ma subito è scattata anche una grande campagna di solidareità per sostenere le messa in sicurezza e il restauro di un pezzo di storia. In questi giorni è arrivata un’impirtante donazione. Lo rende noto il Comune che ringrazia la società Altair Chemical, facente parte di Esseco Industrial, e in particolare l’Ad Roberto Vagheggi per la onazione di 50mila euro a favore delle opere di messa in sicurezza e ricostruzione per la frana di Porta San Felice.

"In ottemperanza ai valori in cui l’azienda chimica si riconosce, il contributo sociale ha ancora una volta rappresentato un fondamentale supporto per la nostra comunità – si legge in una nota – specialmente in questo momento di difficoltà. Grazie alla donazione dell’Altair e allo stanziamento del Comune di Volterra potremo avviare tempestivamente i lavori di ripristino e mettere in sicurezza l’area colpita. La solidarietà dell’azienda ha alleviato il peso della situazione che stiamo affrontando e, contestualmente, rafforzato il legame con la nostra comunità.

Ma la mobilitazione è ampia ed importante. Un’altra iniziativa è in proogramma, proprio come quando ci fu da aiutare Amatrice dopo il terremoto. Iniziativa del Consorzio turistico Volterra Valdicecina Valdera con varie associazioni di organizzare insieme un evento per la raccolta di fondi da dedicare alla causa delle mura: una cena all’aperto per il prossimo 15 giugno.