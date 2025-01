Multe del 2022 non pagate per quasi 80mila euro. Il Comune batte cassa

SANTA MARIA A MONTEIl Comune di Santa Maria a Monte bussa alla porta dei morosi. E chiede di pagare sanzioni risalenti al 2022 per un totale di 79.499,49 euro di 55.318,60 di sanzioni, 21.398,84 euro di maggiorazioni e 2.782,05 euro a titolo di recupero spese. Si tratta di centinaia di multe non pagate dai sanzionati, e quindi non riscossi dal Comune, nel 2022. Ora, con questa determina appprovata dalla comandante della polizia municipale Francesca Meucci, il Comune guidato dalla sindaca Manuela Del Grande vuol passare all’incasso. "E’ necessario procedere alla riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada dell’anno 2022 con immissione a ruolo delle sanzioni per le quali non risulta effettuato il pagamento nei termini previsti – La riscossione coattiva deve essere effettuata obbligatoriamente entro cinque anni dalla notifica del verbale all’obbligato in solido o dalla data di contestazione al trasgressore pena la prescrizione del titolo esecutivo".