Mozione Rossi sulle poste. La vota tutto il consiglio

CASTELFRANCO

Il consiglio comunale di Castelfranco ha approvato all’unanimità la mozione della consigliera di minoranza Aurora Rossi sulla situazione dell’ufficio postale, chiuso da novembre dopo l’assalto di una banda di malviventi che hanno fatto saltare il bancomat provocando danni alla struttura. "Non vi sono dubbi che specialmente il ceto più debole, come gli anziani, sta subendo grossi disagi – il testo della mozione – Non possono esserci giustificazioni alcune circa il silenzio di Poste Italiane sui tempi di ripristino del servizio. Stigmatizza l’operato di Poste Italiane che non si sta comportando in maniera trasparente". Il consiglio comunale di Castelfranco "invita Poste Italiane a farsi carico al più presto delle opportune procedure comunicative al fine di avere un quadro chiaro e definitivo circa i tempi di ripristino dei danni subiti dall’edificio e quindi la conseguente apertura degli sportelli al pubblico". Poste Italiane, da noi interpellate ieri pomeriggio, fa sapere che i lavori di ripristino dell’ufficio di Castelfranco inizieranno a breve.