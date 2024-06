Movida: controlli, multe e sequestri

SAN MINIATO

Al centro dei controlli straordinari messi in atto dai carabinieri della compagnia di San Miniato la movida sanminiatese e le principali strade di accesso alla città. Impegnate molte pattuglie del nucleo operativo e radomobile e delle stazioni di San Miniato, Ponte a Egola, Castelfranco,

Santa Croce e Terricciola. Identificate un centinaio di persone, controllati 3 esercizi pubblici e 81 veicoli con particolare attenzione a motocicli, ciclomotori e mini-cars. In totale sono state 14 le multe per violazioni al codice della strada.

Nello specifico i trasgressori – quasi tutti minorenni e giovanissimi – sono stati sanzionati, tra l’altro, per mancata revisione, mancato uso delle cinture di sicurezza, luci di posizioni non funzionanti, mancanza dei previsti specchietti e guida con telefonino. Al termine degli accertamenti un ciclomotore è stato sottoposto a fermo amministrativo con conseguente ritiro della carta di circolazione, in quanto circolava con la targa installata in modalità diversa da quanto previsto dal codice della strada. In pratica il proprietario ne aveva inclinato la posizionare verso l’alto impedendo in questo modo che potesse essere letta dalle forze dell’ordine o rilveta da sistemi di controllo velocità presenti sul territorio. Ritirata una patente di guida scaduta.

Da tempo la movida sanminiatese, sorattutto il mercoledì e il sabato, è al centro di proteste e polemiche per la troppa confusione e la generale maleducazione di molti avventori. Controlli dele genere verranno ripetuti dai carabinieri.