Trovato morto dentro un tombino, la terribile fine di un uomo di 78 anni

Volterra, 1 settembre 2023 – Un uomo di 78 anni è morto dopo essere caduto in un tombino nel pomeriggio a Volterra. L'anziano è stato trovato con la testa immersa nell'acqua del pozzetto di un terreno di sua proprietà in aperta campagna, ma che fa parte del sistema fognario pubblico.

Non è chiaro però che cosa sia realmente successo e la procura di Pisa ha comunque disposto l'autopsia per accertare le cause della morte che potrebbe essere sopraggiunta comunque in seguito a un malore. Non c'è invece alcun dubbio che si sia trattato di un decesso per cause accidentali.

L'anziano è stato trovato già privo di vita dal personale del 118 che ha poi chiesto a una squadra dei vigili del fuoco di recuperare il cadavere. Secondo quanto riferito dai familiari avrebbe aperto il tombino per controllare qualcosa che già da alcuni giorni non stava funzionando a dovere e nel tentativo di provare a risolvere da solo il problema.

Non è chiaro se abbia solo perso l'equilibrio cadendoci dentro di testa o se invece abbia perso i sensi per l'esalazione di qualche sostanza.