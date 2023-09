E’ morto Piero Conservi, presidente dei Lupi Santa Croce. Volley in lutto

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 18 settembre 2023 – E’ una di quelle morti che lasciano sgomente un’intera comunità, perché ad andarsene non è una persona qualunque. Santa Croce piange la scomparsa di Piero Conservi, già assessore allo sport per un decennio, governatore della locale Misericordia, presidente della squadra di pallavolo dei Lupi e segretario generale della mitica “A.S. Lupi” per circa quindici stagioni (tra gli anni sessanta e settanta), in coppia con il presidente Gronchi.

Aveva 74 anni ed è morto questo pomeriggio all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Da tempo lottava contro una grave malattia. Da giovane aveva militato nelle fila della Democrazia Cristiana prima di arrivare alla politica attiva nel 2009. Era già stato governatore della Misericordia nei primi anni 2000, carica che lasciò quando decise di entrate in politica. Negli ultimi tempi era tornato a dedicarsi alla Misericordia, riprendendo la carica di governatore dal 2021 era presidente dei Lupi. Lascia la moglie Ornella e il figlio Filippo.

"Fino a che le forze lo hanno sorretto – si legge in un post dei Lupi Santa Croce – è voluto stare vicino alla propria squadra e all’ambiente che tanto ha amato: provato, sofferente, ma ancora lucido e tenace, si è presentato ad alcune partite dello scorso anno, ricevendo saluti e applausi, parlando con lo staff, con gli atleti, informandosi sulla situazione che non poteva più seguire come ad inizio mandato. Poi, con il passare dei mesi, la malattia lo ha costretto a letto, vegliato e curato fino all’ultimo dalla famiglia, cui vanno le nostre più sincere condoglianze, oltre a quelle di tutto il mondo dello sport, delle istituzioni, e dell’associazionismo santacrocese”.

Anche la sindaca Giulia Deidda lo ha voluto ricordare. “Superfluo raccontare qualcosa di lui perché tutto sembrerebbe sempre troppo approssimativo e di sicuro non riuscirei a dipingere la pienezza della vita che ha vissuto, sempre al centro della scena, sempre all'insegna dell'amore per una Santa Croce alla quale ha dato tanto. Tanti di noi – scrive su Facebook – conserveranno un ricordo di lui e in tutti sono sicura sarà sempre protagonista una delle sue storie che sapevano strappare una risata anche nei momenti più difficili. Oggi non ci puoi far sorridere, caro Piero, è il giorno della sofferenza e delle lacrime. Avremmo voluto averti con noi ancora per tanti anni ma la tua strada si è interrotta senza che potessimo fare nulla per deviarne il corso. Resterai dentro di noi e resterai protagonista di tanta parte della storia della tua Santa Croce”.