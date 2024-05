Morto in auto per un malore

Il suo cuore si è fermato d’improvviso. Un infarto cardio circolatorio che ha stroncato la vita ad un 70 enne residente nella zona dell’Alta Valdicecina. La tragedia si è consumata ieri mattina nelle campagne volterrane, in localita Molino d’Era, vicino all’omonimo ristorante. Un malore che ha colpito nell’abitacolo dell’auto il 70enne, Roberto Signorini di Volterra, che non si trovava al posto del conducente. All’arrivo dell’automedica il paziente era già in arresto cardiaco. L’uomo è deceduto prima di giungere in ospedale. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche un’ambulanza della Misericordia di Volterra ed i carabinieri.