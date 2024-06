Quarantenne trovata morta in casa dalla famiglia

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 5 giugno 2024 – Tragedia in un’abitazione di Santa Croce sull’Arno. Una donna di quarant’anni è stata trovata morta in casa dai familiari. E’ accaduto nella prima mattina di mercoledì 5 giugno.

La donna sembra fosse morta da qualche ora quando i parenti hanno fatto la tragica scoperta. Immediato l’allarme ai soccorsi, ma ormai non c’era più niente da fare.

Da subito si sono attivati anche i carabinieri. La stanza e l’appartamento erano in ordine. Non c’erano segni di effrazione. Sembra che la morte sia per cause naturali. Il magistrato ha disposto il trasferimento a Pisa, all’Istituto di medicina legale. Potrebbe esserci l’autopsia.