Morta Francesca Barberi, era una delle colonne di Charlie Telefono Amico

Pontedera, 30 agosto 2025 – Charlie Telefono Amico perde una delle sue colonne portanti. E’ morta ieri, all’età di 62 anni, Francesca Barberi, da sempre impegnata a collaborare con l’associazione di via Stazione Vecchia a Pontedera che si occupa del sostegno ai giovani, alla lotta al disagio giovanile tramite il numero verde. Francesca, figlia di Franco Barberi, ex capo della protezione civile nazionale ed ex sottosegretario al Ministero degli Interni con delega alla protezione civile nonché docente universitario e vulcanologo di fama mondiale, è morta nella sua casa di Soiana, frazione di Terricciola. Oltre all’anziano padre, lascia i figli Francesco, Martina e Giulia.

“Brillante, delicata, gentile, intelligente, libera, bella, generosa, sorridente, accogliente, appassionata. Non basterebbero tutti gli aggettivi e tutte le parole del mondo per descrivere la traccia meravigliosa che hai lasciato in tutti noi e nella storia di Charlie, per cui sei stata semplicemente fondamentale – il ricordo dell’associazione presieduta da Angelo Migliarini – Impossibile contare i ricordi, le avventure, le risate, le discussioni che ora ci travolgono la mente con dolcezza e dolore. Il vuoto che sentiamo è immenso, come lo è l’amore con cui ti ricorderemo sempre. Porteremo avanti la nostra missione comune, con la passione e la determinazione che tu le hai sempre dedicato, anche nei momenti più difficili. Ciao Francesca, grazie infinitamente di tutto. Continuerai per sempre a essere un battito prezioso nei nostri cuori, oggi spezzati”.

Sono centinaia i messaggi di cordoglio e i ricordi di Francesca Barberi sui social. Tantissimi i politici e i personaggi dell’associazionismo di Pontedera e della Valdera che hanno lasciato pensieri, anche brevi, per ricordare la sessantaduenne collaboratrice di Charlie Telefono Amico. Per salutare un’ultima volta Francesca Barberi, per sua volontà, non ci sarà un funerale tradizionale. Ieri pomeriggio in tanti, familiari, amici e conoscenti, si sono ritrovati nella casa di Francesca a Soina e chi ha voluto ha portato un suo ricordo, un suo pensiero o anche un semplice silenzio commosso. Lunedì, in forma strettamente privata, la salma verrà trasportata per la cremazione.

g.n.