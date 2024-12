Montopoli oggi e domani. Due milioni per Sottofossi. Scuola, sociale e turismo

MONTOPOLII lavori pubblici, la scuola, il sociale, lo sport e una tariffazione dei servizi di trasporto e mensa scolastici più equa, distribuita su cinque fasce con lo slogan di "chi più ha più paga". L’intervento più consistente che ha preso avvio in questi primi sei mesi della sindaca Linda Vanni e della sua giunta con l’indizione della gara è la riqualificazione dei sentieri storici Sottofossi Est per oltre 2 milioni di euro. "Per la scuola speso o investito oltre un miione di euro – ha detto Vanni nella conferenza stampa sui primi sei mesi dell’amministrazione che si è svolta al bar Colazioni Spaiate, dove lavorano alcuni ragazzi disabili, nella sede della Pubblica Assistenza, alla presenza di tutti gli assessori e dei responsabili degli uffici e dei servizi – Primaria di Marti riaperta, in corso di approvazione progetto per lavori alla Primaria di Angelica per 460mila euro e lavori in corso alle medie per 115mila euro. Interventi anche sui servizi educativi e impianti sportivi. Terminata la riqualificazione del campo sportivo Bianco Bianchi per 362mila euro che inaugureremo a gennaio". Lavori pubblici. Iniziata la sostituzione delle luci con lampade a led. Terminerà entro il 2025. "Per la stazione stiamo scegliendo gli arredi urbani – spiega la sindaca – mentre l’impianto semaforico richiesto da Autolinee Toscane sarà installato entro il prossimo giugno. Molti i bandi e alcune assunzioni in Comune e interventi per cultura e turismo". Il sociale è uno dei capitoli più sentiti dalla sindaca. "Nel 2024 abbiamo consegnato cinque nuovi appartamenti Apes – dice Linda Vanni – e un altro è stato appena acquisito. Abbiamo nominato il garante per la disabilità e dato priorità agli under 35 per l’erogazione dei canoni di locazione". Uno de problemi è la raccolta dei rifiuti. "Il confronto con geofor è stato quotidiano e ora la situazione sembrerebbe in fase di miglioramento – dice ancora la sindaca – Vogliamo anche introdurre la fatturazione puntuale per far risparmiare gli utenti. Non aumentiamo le tasse, ma ridistribuiamo in maniera più equa i costi". Nuovo piano strutturale e progetto toponomastica ed è nata la prima comunità energetica. Oltre 200mila euro per il decoro, potatura piante, sfociatura caditorie per evitare gli allagamenti e nuovi arredi urbani. Il nuovo progetto I Love Montopoli (con postazione selfie sotto la torre di San Matteo) coinvolge la cooperativa Arnera per piccoli interventi di decoro urbano e manutenzioni e snellirepiù velocemente le segnalazioni. "Per tre mesi abbiamo stanziato 12mila euro – conclude Linda Vanni – ma vogliamo far continuare il progetto. Nel 2025 messa in sicurezza stradale, telecamere contro abbandono rifiuti, climatizzazione nido di Casteldelbosco, istituzione dell’Università del trempo libero o del popolo".g.n.