Modartech, nuova laurea magistrale. Ecco come lanciare il proprio brand: "Per creare la cultura d’impresa"

È il sogno di ogni aspirante stilista: dare vita alla propria collezione, creare un brand di successo e vendere capi o accessori in tutto il mondo. Da oggi tutto questo diventa possibile grazie alla nuova laurea magistrale in Fashion product management promossa dall’Istituto Modartech, finalizzata a fornire le competenze necessarie per ideare e sviluppare la propria collezione moda. Un percorso formativo biennale, riconosciuto dal Mur-Ministero dell’Università e della Ricerca, con rilascio del Diploma accademico di 2° Livello, che affianca alle tradizionali capacità acquisite attraverso la laurea in Fashion Design, una visione più dettagliata sui processi che portano alla reale progettazione e vendita dei prodotti moda, attraverso lo sviluppo di competenze manageriali, commerciali e comunicative. L’obiettivo è dunque quello di creare le condizioni per sviluppare l’autoimprenditorialità dello studente, offrendogli gli strumenti per realizzare i propri sogni. In partenza a febbraio 2025, per una durata complessiva di due anni, il nuovo corso magistrale si rivolge a un numero ristretto di studenti che vogliono completare la loro formazione nel campo del fashion design. "Nessun altro Paese può reggere il confronto con la nostra tradizione nella moda e nel design – spiega Alessandro Bertini, direttore dell’Istituto Modartech. – Tuttavia è necessario che nel settore cresca la cultura d’impresa tra i professionisti che si formano all’interno delle accademie, arma vincente a tutti i livelli per presidiare i segmenti più alti del mercato e confermare le nostre eccellenze nel mondo. Il corso magistrale nasce proprio per rispondere a questa esigenza".