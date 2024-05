Mobilieri, si riparte da Socci e Macelloni

Va in archivio, con un velo di tristezza la stagione 2023/24 che riporta il Mobilieri Ponsacco in Eccellenza la categoria dalla quale erano assenti dalla stagione 2007/08 che tuttavia rilanciò la formazione rossoblu in serie D grazie alla vittoria del campionato. La società del presidente Valerio Sisti ha fatto un immediato punto e a capo ed ha rilanciato con puntualità le sue intenzioni. Ha presentato ufficialmente allo stadio Comunale i due tecnici che guideranno le squadre rossoblu nei rispettivi ruoli di ds sportivo e allenatore, personaggi attesi prima della loro investitura. Dopo aver espresso la sua piena soddisfazione per aver trovato una giusta intesa con i nuovi rossoblu ha precisato anche che le squadre quest’anno potranno usufruire del Circolo Rinascita per il ristoro pre-partita . La parte tecnica ed organizzativa dei rossoblu è stata affidata al 32enne Alberto Socci che seguirà la prima squadra e la formazione Juniores allenata da Enrico Pertici. Il giovane Socci ha già svolto il doppio ruolo nella Lancianese in promozione con buoni risultati coniugando bene capacità ed intuito nella selezione dei giovani ed il presidente ha scommesso sul giovane di San Miniato. Socci, dopo aver ringraziato, ha precisato: "Punteremo subito a ricreare una situazione all’altezza del nome che portiamo". Dopo aver indicato che gli allenamenti saranno serali ha comunicato: "Ci stiamo muovendo in anticipo per avere un vantaggio competitivo". Socci non ha mancato di precisare che la collaborazione con il nuovo allenatore sarà alla base del buon lavoro. E sarà Massimo Macelloni a respirare i colori rossoblu questa volta nella versione di mister dopo averli indossati sulla pelle nella stagione 2009/10 sotto la guida di Lazzerini in un campionato vinto dal Pisa. La nomina di Macelloni è stata una scelta mirata in funzione non soltanto della serietà e personalità del mister anche per l’esperienza di un allenatore avvezzo alla categoria come ha dimostrato guidando la scorsa stagione alla promozione in serie D il Cenaia.

Luciano Lombardi