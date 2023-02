Mobilieri, festa per l’inaugurazione dalla scuola di ciclismo

Sarà una giornata ndimenticabile nella storia della Mobilieri Ponsacco fondata nel 1894, quella di domani. Oltre alla tradizionale presentazione delle tre squadre giovanili, è prevista una cerimonia presso i locali della scuola di avviamento al ciclismo presso la Galleria Aringhieri, per la quale il presidente della società Franco Fagnani, il suo stretto collaboratore Enrico Cocchiola e gli altri dirigenti, hanno profuso impegno, passione, sacrifici per poterla realizzare. Una struttura moderna con tutti i servizi per accogliere i giovanissimi che vogliono praticare il ciclismo, e che entrerà in funzione quando arriverà l’ufficialità con la certificazione da parte del Consiglio Federale della Federciclismo. La si aprirà alle ore 10 con il ritrovo delle squadre per le foto in Piazza Rodolfo Valli, quindi in chiesa per assistere alla celebrazione della Santa Messa con la benedizione degli atleti. Alle 11 al Centro commerciale Galleria Aringhieri la cerimonia per l’inaugurazione della scuola alla presenza del sindaco Francesca Brogi, altre autorità, il presidente del Comitato Regionale di ciclismo Saverio Metti e quello provinciale Nicola Procino. Da segnalare che sul retro della scuola di ciclismo, sarà realizzata anche una pista per il Pump Track e fuoristrada. Infine il pranzo con la presentazione delle squadre.

Antonio Mannori