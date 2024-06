Miss Mamma, corre Santa Croce. Paola Mansi si prende la fascia

Pontedera (Pisa), 30 giugno 2024 – Proseguono le selezioni per "Miss Mamma Italiana 2024", concorso nazionale di bellezza e simpatia, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 e i 45 anni, con fascia "Gold" per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia "Evergreen" per le mamme con più di 56 anni. A Pontedera si è svolta una selezione valevole per l’elezione di "Miss Mamma Italiana 2024".

Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Paola Mansi, 29 anni, insegnante di ballo di Santa Croce sull’Arno, mamma di Mya e Sophie. La fascia "Miss Mamma Italiana Golf" (per le mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Lorenza Rolletta, 54 anni, impiegata, di Bientina, mamma di Giulia, mentre Lorella Barbuti, 65 anni, centralinista, di San Giuliano Terme, mamma di Juri, Ilaria e Mirko, si è aggiudicata la fascia "Miss Mamma Italiana Evergreen" (riservata alle mamme con più di 56 anni).

E ancora: "Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore" Jessica Zagaglia, 40 anni, insegnante di ballo di Santa Maria a Monte. "Miss Mamma Italiana Mio" Mariana Figus 40 anni, casalinga di Pontedera, "Miss Mamma Italiana Solare" Teresa Volpe, 38 anni, collaboratrice scolastica di Terricciola. "Miss Mamma Italiana Glamour" Elisa Conti, 39 anni, osteopata di Careggine. "Miss Mamma Italiana Gold Sorriso" Maria Rita Caracciolo 54 anni, infermiera di Selvatelle, "Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza" Elisa Mannari, 47 anni, imprenditrice di Ponsacco. "Miss Mamma Italiana Gold Fashion" Sonia Fontanelli, 47 anni, impiegata di Treggiaia. "Miss Mamma Italiana Gold Arianne" Grazia Carmela Alfano, 48 anni, estetista di Pontedera. "Miss Mamma Italiana Gold Simpatia" a pari merito, Michela Melai, 47 anni, oss di San Giuliano Terme, e Simona Carrubo, 46 anni, colf di Calci. "Miss Mamma Italiana Evergreen Sprint" Scilla Boaretti, 62 anni, casalinga di Calcinaia. Miss Mamma Italiana Evergreen Simpatia" Cosetta Benedetti, 60 anni, operaia di Pontedera.