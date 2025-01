Miss Mamma a Calcinaia: "Una sfida che ci diverte"

Anche Calcinaia è in corsa per il titolo di Miss Mamma Italiana 2025. Saranno Sara Abbondanza, 40 anni, e Giada Carlotti, 38, a rappresentare il Comune nel concorso ideato da Paolo Teti e giunto quest’anno alla sua 32esima edizione, riservato a tutte le mamme di età compresa tra i 25 e i 45 anni, con fascia "Miss Mamma Italiana Gold" per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia "Miss Mamma Italiana Evergreen" per le mamme dai 56 anni in poi.

"Un’avventura nata per caso l’ultimo dell’anno,- racconta Giada - quando con le mie colleghe e le allieve della scuola ‘Pole dance Valdera’ siamo state invitate all’Hotel Gran Torino a Abano Terme per fare uno spettacolo durante il cenone di Capodanno. Proprio in quell’occasione si è svolta la selezione del concorso e abbiamo ricevuto dagli organizzatori l’invito a partecipare alla sfilata come concorrenti".

Una sfida che è stata raccolta con entusiasmo dalla 38enne calcinaiola, che oltre a dirigere la scuola di danza, è mamma di Louise e Leon, di 16 e 9 anni. "Cerco di conciliare nel miglior modo possibile gli impegni familiari e quelli lavorativi - racconta -, anche se spesso non è facile. Credo che il mio punto di forza sia l’essere riuscita a trasformare la passione per la pole dance nel mio lavoro".

Ma a rappresentare il Comune di Calcinaia al concorso ci sarà anche la quarantenne Sara Abbondanza, mamma di Tommaso e Diego, e magazziniera in un supermercato del territorio. "In passato ho sofferto di obesità e so cosa significa non accettarsi o non sentirsi bella. La maternità in questo mi ha aiutato: condividere con figli e compagni le proprie passioni aiuta a non sentirsi sole e a credere di più in sé stesse".

Anche nel caso di Sara, la partecipazione al concorso "è nata per gioco, ma è una grande soddisfazione aver vinto le selezioni. Per noi donne è sempre tutto più difficile, ma non dobbiamo sottovalutarci e non dobbiamo permettere agli altri di farlo".

In occasione della finale, oltre a sfilare, le concorrenti dovranno presentare ai giudici un’abilità e sia Sara che Giada porteranno in scena la pole dance. "Se dovessi lanciare un messaggio alle altre mamme - conclude Sara - direi di essere sempre curiose e pronte a raccogliere nuove sfide, ma soprattutto di dedicare tempo alle proprie passioni. Non siamo meno mamme se ci divertiamo".

