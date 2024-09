Mezzo secolo di Medioevo. Montopoli celebra la sua storia

Ieri è stato presentato libro curato dalla Pro Loco ed edito da Pacini editore per celebrare i primi 50 anni della rievocazione storica Montopoli Medioevo alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Un momento per ripercorrere le tappe di un evento diventato un appuntamento fisso nel calendario delle cerimonie storiche regionali. A fare gli onori di casa il vicepresidente della Pro Loco Tommaso Salvador. Il governatore Giani ha ricordato il sindaco di Montopoli Bianco Bianchi con cui l’evento è nato e ha posto l’accento sull’importanza del piccolo borgo del cuoio per la storia regionale. "Dentro Montopoli Medioevo c’è una comunità coesa – ha detto la sindaca Linda Vanni – per una festa che è molto più di una festa. Grazie a tutti i volontari e a tutte le volontarie che rendono Montopoli Medioevo e quindi Montopoli stessa una grande bellezza. Una festa dal grande valore istituzionale che negli ultimi due anni può contare anche sulla coprogettazione regionale che consente di proseguire e crescere, anno dopo anno". Il libro raccoglie le fotografie di tutte le edizioni dalla prima del 1975 fino ad oggi. Le foto raccolte nel libro sono anche esposte al conservatorio nella mostra che sarà visibile durante le giornate della rievocazione il 14 e il 15 settembre.