Mercato settimanale, c’è la data del trasloco. Ma la polemica continuia

C’è la data del tanto atteso ritorno in centro del mercato settimanale di Ponsacco. Dopo varie polemiche tra associazioni e schieramenti politici, inizia il conto alla rovescia. "Sarà mercoledì 12 marzo la data del ritorno del mercato in Piazza della Repubblica". Esprime tutta la sua soddisfazione Luca Favilli di Confcommercio. "Un momento molto atteso, sicuramente per il ritorno del mercato nella sua storica sede e soprattutto per il criterio adottato dall’amministrazione per la disposizione dei posteggi, che rispetta quei principi di equità e imparzialità che abbiamo sempre richiesto in sede di concertazione, senza lasciare spazio a interpretazioni o interessi personalistici che francamente non ci appartengono. Mercoledì 5 marzo gli operatori procederanno quindi con la scelta dei posteggi, come stabilito dal regolamento". Dello stesso avviso Alessandro Simonelli di Confcommercio: "Quello di Ponsacco è uno dei mercati più apprezzati e frequentati della Valdera che finalmente, dopo quasi due anni di assenza, torna nel cuore del centro storico".

"Un ritorno che rappresenta un passo importante, che avevamo sempre sollecitato. Come concordato nel tavolo di lavoro tutti gli operatori del mercato procederanno alla scelta dei posteggi, scelta interpretativa del regolamento comunale su aree pubbliche da parte dell’amministrazione che ci lascia però molto perplessi – dichiarano Claudio Del Sarto di Confesercenti e Roberto Luppichini di Anva – Nonostante il nostro apprezzamento per il lavoro dall’amministrazione comunale non condividiamo completamente le modalità attraverso le quali gli operatori dovranno riscegliere i propri posteggi. Purtroppo tutti gli operatori, anche quelli che non sono stati soggetti allo spostamento per le nuove misure della piazza si troveranno a dover scegliere nuovamente il proprio posto tenendo di conto che gli operatori spostati sono 5 su 80".