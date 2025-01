Mercato della Terra sotto i Loggiati

Torna domenica a San Miniato il Mercato della Terra ai Loggiati di San Domenico dalle 8.30 alle 13.30. La formula è semplice: gli agricoltori della campagna circostante sono autorizzati ed invitati ad allestire in centro, in piazza Dante Alighieri, un mercato dove possono vendere i frutti del loro lavoro e della loro terra. Agricoltori, allevatori, ortolani e produttori provenienti dalla zona limitrofa alla città, sede del mercato, sono presenti di persona per proporre i loro prodotti direttamente ai consumatori. Tutti i prodotti in vendita sono coltivati, allevati e lavorati dai contadini stessi. Il Mercato diventa un luogo d’incontro nel quale i produttori presentano prodotti direttamente ai consumatori.