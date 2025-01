Maxi lavori in centro storico e viabilità: "Cantiere troppo lento, serve più operatività"

Sono già giorni difficili per il centro storico. Il maxi cantiere che durerà sei mesi è già operativo, via Ser Ridolfo a doppio senso regolata da semaforo presenta varie criticità nelle ore di punta, e la preoccupazione dei residenti cresce soprattutto in vista dei lavori che si sposteranno per oltre tre mesi in via Conti causandone la chiusura. Lavori preventivati e di cui tutti erano a conoscenza. "Ma il problema – spiegano alcuni residenti e commercianti – è che la ditta lavora quattro giorni o poco più alla settimana. Data la situazione della città era necessario aumentare la capacità del cantiere, magari aggiungere un turno di lavoro. Questi sei mesi potevano essere un tempo riducibile: questo avrebbe reso il cantiere, pur con le difficoltà, più sostenibile".

Ma su questo aspetto, già dibattuto, c’è un appalto ben preciso a regolare tempi e modi. L’amministrazione, da parte sua, si è impegnata a monitorare al massimo. Sindaco ed assessore Greco, nei giorni scorsi, hanno ribadito questo impegno: "Seguiremo da vicino lo svolgimento del crono programma, come abbiamo fatto nelle fasi precedenti, garantendo una essenziale viabilità di accesso". La Ztl è regolarmente attiva nel fine settimana, come prevede l’orario invernale: almeno in questa fase è di aiuto a limitare la sosta selvaggia nei giorni di punta della movida, che sarebbe ancora di maggiori difficile gestione con via Ser Ridolfo con il doppio senso regolato dal semaforo. I veri nodi verranno al pettine da febbraio quando i lavori andranno su via Conti e il centro storico sarà diviso in due.

C. B.