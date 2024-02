Maxi investimento. Un’opera da 23 milioni. Ecco come sarà il nuovo centro Inail

Il progetto di grandi proporzione e di estrema importanza si svela online, sparato sul sito di Ati Project, maxi azienda dal respiro internazionale con cervello a Pisa che lavora in tutta Europa e che sta costruendo l’Inail del futuro. Parliamo di un progetto cullato da tempo e che ora delinea i primi contorni: il valore dell’operazione che, nella cittadella ospedaliera porterà in dote il nuovo centro di riabilitazione motoria, vale la cifra astronomica di circa 23 milioni di euro. Un investimento, dunque, rilevante.

Ecco come si svilupperà il nuovo centro: "Il progetto di demolizione e ricostruzione del nuovo centro di riabilitazione motoria Inail di Volterra, si propone di realizzare una struttura all’avanguardia che ponga il benessere del paziente al centro di ogni decisione progettuale - scrive Ati Project in riferimento all’operazione - L’obiettivo è quello di rendere il centro un ambiente accogliente e funzionale che offra le migliori cure per la riabilitazione motoria dei pazienti. Questo sarà reso possibile attraverso la presenza di spazi dedicati alla riabilitazione, come palestre attrezzate e percorsi pedonali esterni appositamente concepiti per favorire la riabilitazione".

Inoltre "una parte dell’area esterna del parco sarà, infatti, destinata a parcheggio a livello per i pazienti, facilitando l’accesso agli accompagnatori all’ingresso principale – si legge ancora –. Sul retro dell’edificio, verranno, invece, poste aree per percorsi riabilitativi all’aperto, includendo elementi d’acqua progettati per promuovere la riabilitazione psico-emotiva dei pazienti"". In questa zona, verrà costruito un portico che permetterà di godere della vista sul belvedere di Volterra e fungerà da copertura per alcuni percorsi pedonali esterni. Il portico sarà realizzato con un sistema tecnologico prefabbricato e smontabile, composto da coperture in legno e pilastri in acciaio, garantendo una migliore integrazione con l’ambiente. "La struttura - prosegue il dettaglio sul sito di Ati Project - si integra armoniosamente con l’ambiente circostante, nel pieno rispetto del territorio. I materiali impiegati per la realizzazione della struttura riflettono, infatti, le caratteristiche distintive del luogo; il piano terra sarà caratterizzato da una fascia lapidea locale, intervallata da ampie vetrate che consentono una vista panoramica sul contesto, mentre nei piani superiori, le aperture regolari saranno schermate da eleganti frangisole in legno".

Infine un altro aspetto assolutamente importante: "È stata inoltre dedicata particolare attenzione alla preservazione degli alberi esistenti durante la progettazione dei percorsi esterni per veicoli e pedoni, basandosi sulla loro posizione per definire il tracciato".

Ilenia Pistolesi