Maxi donazione di libri agli studenti. Caritas e Rotary per chi è in difficoltà

Cultura e solidarietà si sposano per dare a tutti i ragazzi e le ragazze le stesse opportunità educative. Il progetto ’Libri in cartella’ promosso dal Rotary di Pontedera con il Rotaract cittadino e con il supporto della Caritas, ha portato alla donazione di 44 kit (per il momento) formati da libri di scuola, da donare agli studenti delle medie appartenenti a famiglie bisognose. Un progetto nato dal confronto tra il responsabile provinciale della Caritas, don Emanuele Morelli, agevolato dal socio del Rotary, Matteo Leggerini, con la presenza del segretario Massimo Ciompi. Da qui l’esigenza di sostenere quelle famiglie, individuate da Caritas, più in difficoltà nel comprare i libri di scuola. Testi che sono arrivati a costare diverse centinaia di euro per ragazzo, un vero salasso per chi ha più figli che frequentano la scuola. Inizialmente dovevano essere 30 kit, ad oggi siamo arrivati a 44. "Davvero dobbiamo ringraziare Rotary per quello che fa, per la continua ricerca di collaborazione con gli enti e le istituzioni a vantaggio di progetti così proficui a vantaggio di una fetta di popolazione più svantaggiata – le parole di Carla Cocilova, vicesindaca e assessora al sociale – ’Libri in cartella’ vede nei ragazzi e nelle ragazze il futuro ma anche il presente. Dare a tutti le stesse possibilità e contrastare la povertà educativa sono priorità per una comunità come la nostra, che non vuole lasciare indietro nessuno".

Un investimento complessivo da circa 10mila euro che il Rotary cerca di sostenere anche con la cena di gala di sabato 19 ottobre quando al Museo Piaggio, location concessa gratuitamente dalla Fondazione Piaggio, si terrà l’evento, aperto a tutti, soci e non, Rotary & Friends a sostegno di questo progetto. Presenterà l’evento Marco Martinelli con la partecipazione della cantautrice Mariella Nava.

"Quest’anno il nostro impegno è su cultura e solidarietà – così il presidente del Rotary Pontedera, Simone Barsotti – Abbiamo pensato a questo progetto che si affianca a un altro servizio. Organizzeremo corsi di recupero e doposcuola al centro pastorale Caritas Le Mantellate". Un servizio gratuito reso possibile grazie a professori in pensione e non solo. "Quando si dice che il bene può fertilizzare altro bene: in questi giorni ci chiamano sempre più insegnanti che si offrono gratuitamente per fare il doposcuola", dice Alfonso Di Sandro della Caritas. "La Caritas è la chiesa che vive qui a Pontedera – dice Don Piero Dini – con ’Libri in cartella’ si aiutano famiglie per la crescita culturale e intellettuale dei loro figli. Sì, è importante il sostegno alimentare come fa quotidianamente la Mensa della Solidarietà, ma bisogna sapere entrare anche dentro la persona e aiutarla intellettualmente".

Luca Bongianni