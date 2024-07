Maturità agli sgoccioli. Ecco i primi risultati

PONTEDERA

Agli sgoccioli gli orali degli esami di maturità negli istituti Secondari di secondo grado di Pontedera. All’Ipsia Pacinotti manca una sola classe e poi l’esame di stato andrà in archivio. All’Itcg Fermi di classi ne mancano due. Cinque le classi che hanno completato al liceo Montale (linguistico e scienze umane). Vediamo il dettaglio dei risultati disponibile finora.

Al Fermi 1 diplomato con 100 all’indirizzo Cat (ex geometri) dove si registra anche un 94, 4 tra 80 e 90, 2 tra 75 e 79 e 8 sotto i 75/100. Tre centisti ad Agraria con 3 maturi con voto tra 91 e 99, 6 tra 80 e 90, 4 tra 75 e 79 e 13 sotto 75. In una classe del Turismo 2 i centisti, 3 tra 80 e 90, 4 tra 75 e 79 e 13 sotto 75. Un diplomato con 100 e lode e due con 100 a Sistemi informativi, 2 tra 91 e 99, 3 tra 80 e 90, 4 tra 75 e 79 e 7 sotto 75. Ad Amministrazione finanza e marketing (ex ragioneria) nessun cento, 1 tra 91 e 99, 7 tra 80 e 90, 3 tra 75 e 79, 18 sotto 75.

All’Ipsia Pacinotti al momento hanno completato 9 classi su 10

Tutte le quattro classi dei manutentori dei corsi diurni per 47 studenti con un 100, le due classi del corso moda (32 studenti e studentesse) con due diplomati con 100, la classe del corso diurno sociosanitario con 22 diplomati, la classe del corso serale di servizi commerciali con 19 diplomati di cui un 100 e lode e due 100 e la classe del corso serale di manutentori con 19 diplomati. L’ultima classe finirà venerdì.

Al Montale per il momento sono solo cinque le classi che hanno terminato la maturità e di cui sono stati resi noti i risultati. In totale, in queste cinque classi, si registrano un 100 e lode e 9 diplomati con 100. Entro la fine di questa settimana avremo i risultati di tutti gli istituti Secondari di secondo grado di Pontedera, compresi l’Itis Marconi e il liceo XXV Aprile (classico e scientifico). Al momento, nelle classi scrutinate del Fermi, del Pacinotti e del Montale non si registrano bocciati.

g.n.