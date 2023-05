Tragica morte nell'incidente, un memorial per ricordare Matteo Moriani

Montopoli (Pisa), 25 maggio 2023 - Il calcio ricorda Matteo Moriani. Il calcio del Città di Montopoli, che quando si chiamava Valdarno vide Matteo tra i suoi piccoli giocatori. Matteo pieno di sogni e di aspettative. Matteo che aveva 10-11 anni e che a Montopoli, insieme ai cugini e a tanti altri ragazzini vogliosi di pallone, iniziava la sua avventura nella vita di quel rettangolo verde che ha continuato a frequentare fino a pochi anni fa e che voleva ricominciare a vivere negli amatori del Vitolini. Matteo Moriani era originario di Fucecchio, per tanti anni aveva abitato a Santa Croce e ora abitava nel comune di Vinci con la sua Denise che sta aspettando la loro primogenita, Caterina. La mattina del 3 maggio scorso Matteo Moriani è morto in un incidente.

Era al volante della sua auto in via Pietramarina e stava viaggiando verso Sovigliana quando, all’improvviso, la Cinquecento è finita contro un albero e nel fossato. Un automobilista ha dato l’allarme, ma per Matteo non c’era più niente da fare. Gli amici si sono subito dati da fare per attivare una raccolta di aiuti tramite un croudfunding, per sostenere Denise e la bambina che nascerà tra poco e per supportare l’attività che Matteo aveva avviato: una pizzeria food truck.

E con lo stesso scopo, oltre a ricordare al mondo del calcio il trentaduenne ex portacolori, il Città di Montopoli (ex Valdarno) del presidente Franco Gentile organziza il primo "Memoriale Moriani" il 16 giugno, alle 19,30, al campo sportivo Bianco Bianchi di via Bulignano a Montopoli. Sarà un torneo a cui parteciperanno quattro squadre tra Terza categoria e amatori, del comprensorio del Cuoio. Tra i principali organizzatori, oltre al Città di Montopoli, la famiglia di Matteo, in particolare il fratello Gabriele che gioca a calcio nel Castelfranco, e la famiglia Bellacci (Ermete e i figli che con Matteo hanno giocato a pallone).

L’incasso del torneo sarà devoluto a Denise e alla famiglia di Matteo Moriani come aiuto per portare avanti il food truck pizzeria che sarà presente al campo sportivo di Montopoli la sera del 16 giugno durante il torneo di beneficenza. Matteo amava il calcio e il calcio vuol stare vicino a Matteo e alla sua famiglia. A Denise, a mamma Roberta, a Gabriele e Veronica e alla piccola Caterina che sta per venire al mondo.

