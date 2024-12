In lutto il mondo dello sport, morto Massimiliano Carmignani. “Era una persona speciale”

Volterra (Pisa), 29 dicembre 2024 – Volterra dice addio a Massimiliano Carmignani, calciatore e dirigente sportivo, scomparso all’età di 60 anni venerdì sera. A renderlo noto è stata l’Asd Saline 1928: “È appena giunta la triste notizia della prematura scomparsa di Massimiliano Carmignani, apprezzato calciatore e dirigente sportivo nativo di Volterra al quale la nostra società è stata molto legata”. In tantissimi in queste ore lo ricordano come uomo e calciatore generoso, in campo e fuori. Appassionato di calcio, uno sport a cui ha dedicato gran parte della sua vita.

“Questo Natale – scrive il sindaco di Volterra Giacomo Santi – ha portato con sé un dolore profondo per tutta la nostra comunità. In pochi giorni, Giorgio, Antonio e Massimiliano sono andati via prematuramente, lasciando un vuoto che colpisce tutte e tutti noi. Alle famiglie Ricciardi, Dell’Aiuto e Carmignani desidero esprimere la mia più sincera vicinanza e il mio affetto, interpretando anche il sentimento di tutta la comunità. Le parole, purtroppo, non sono mai sufficienti a colmare la sofferenza di perdite così grandi, ma spero che possiate avvertire il calore e la solidarietà che vi circondano”.

Alle condoglianze si uniscono anche le squadre della Colligiana e della Volterrana. “La Colligiana tutta - scrivono - partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Massimiliano, già istruttore delle giovanili biancorosse e figlio di Francesco, che ha vestito per diverse stagioni la maglia biancorossa”.

“L’Asd Volterrana 2016 – scrive la società – si stringe al dolore per la perdita di Massimiliano. Era una persona speciale, sempre pronta a dare il suo contributo con entusiasmo e passione, e la sua perdita lascia un vuoto profondo in tutti noi”.