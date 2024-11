È morto Franco Melani, l'uomo del calcio dal volto umano

Agliana (Pistoia), 14 novembre 2024 – Se n’è andato all’improvviso, vittima di un malore. È scomparso a 71 anni, Franco Melani, un nome importante del calcio aglianese: calciatore e dirigente, ma soprattutto una bravissima persona che, nel corso degli anni, abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare. Appassionato di pallone da sempre, ha dapprima indossato i colori neroverdi di Agliana nelle giovanili e in prima squadra e poi è stato valido dirigente del vivaio dell’Aglianese. Nel 2007, fu tra i fondatori del Calcio Giovanile Agliana assieme all’ex calciatore della Fiorentina Roberto Del Lama, a Enzo Mariotti e Riccardo Bini. Assieme a Mariotti, ne fu presidente.

Qualche anno fa, il CG Agliana si fuse con l’Aglianese e Melani restò, per qualche tempo, nell’ambiente. “Era una persona buonissima, di cuore – lo ricorda con affetto, Roberto Del Lama –. In questi anni, mi sono reso conto di quanto riuscisse a dare agli altri: era sempre presente, teneva veramente ai suoi ragazzi, cui stava vicino nei momenti belli e in quelli meno belli. Si preoccupava che avessero tutte le attenzioni del caso. A Natale, guai se non avessero ricevuto un presente. Organizzava tutto a puntino, era davvero speciale”.

Tifosissimo della Fiorentina, cui era abbonato da una vita e con la quale, ai tempi del CG Agliana, sottoscrisse un accordo di collaborazione che ancora si ricorda, Melani era l’uomo del calcio dal volto umano. “La nostra Scuola Calcio – rammenta ancora Del Lama – non faceva alcun tipo di distinzione, facendo giocare tutti, bambine comprese. Il nostro era un calcio… sociale. E poi, Franco era l’uomo di calcio sempre presente: il dirigente vecchia maniera, che sa di calcio e sa far appassionare al gioco del pallone.

Appena saputa la notizia, mi sono andato a rileggere le nostre chat di Whatsapp. Scorrendo i vecchi messaggi, ho rivissuto tante situazioni e ben compreso che lui, sì lui, c’era sempre. Per i ragazzi e non solo: per tutti noi”. Nel corso degli anni, Melani è stato anche presidente di un club di tifosi viola ad Agliana. Franco Melani lascia la moglie Gioietta, i figli, Francesca e Alessandro, e due nipoti. Le esequie si terranno domani, venerdì 15 novembre, dalle 15 alla chiesa di San Piero ad Agliana. Riposi in pace. A noi mancherà moltissimo, anche se il suo ricordo resterà indelebile.