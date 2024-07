Marconi e Cattaneo, sono ventitré i diplomati con il massimo dei voti

SAN MINIATO

Cinque 100 e lode e diciotto dilomati con il massimo dei voti (100). Questi i risultati dell’esame di stato nei due istituti superiori di San Miniato – liceo Marconi e tecnico Cattaneo – dove non si registrano non maturi tra gli studentu e le studentesse ammessi. Il dettaglio dei 100 e 100 e lode è il seguente. Al Marconi, liceo diretto dal professor Luca Petrini, il numero maggiore: 4 maturi con 100 e uno con 100 e lode allo scientifico tradizionale, stessi numeri all’indirizzo scienze applicate, mentre al linguistico si registrano due diplomati con 100. Un solo centista al liceo delle scienze umane opzione economico sociale. Al tecnico Cattaneo si registra un 100 e un 100 e lode all’indirizzo amministrazione finanza e marketing, un maturo con 100 e lode e tre con 100 a relazioni internazionali e marketing, due con 100 al turistico e un 100 al serale di amministrazione finanza e marketing. E quest’ultimo risultato viene sottolineato con particolare soddisfazione e orgoglio dal preside Salvatore Picerno.

"Sono molto contento per i risultati raggiunti da tutti questi ragazzi – le parole di Picerno – Cio che mi rende particolarmente orgoglioso è il fatto che nella quinta amministrazione finanza e marketing serale tutti gli studenti ammessi all’esame di Stato sono stati promossi e uno studente ha addirittura raggiunto il massimo di 100/100. Molti di questi avevano abbandonato gli studi da adolescenti. Il corso serale ha consentito loro di ottenere quel titolo di studio che non erano riusciti a conseguire da ragazzi". "Anche per il prossimo anno il Cattaneo offrirà lo stesso percorso serale partendo dalla classe terza/quarta – conclude Picerno – Nei primi quattro mesi viene svolto il programma di terza e nei secondi quattro quello di quarta. Anche per l’anno 2024/2025 abbiamo raggiunto un buon numero di iscritti, oltre le previsioni. Ci sono margini per accettare ulteriori iscrizioni nel corso serale amministrazione finanza e marketing entro la fine di agosto".