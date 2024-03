Manutenzioni dei corsi d’acqua. Ma anche lotta alla specie aliene

Al via le prime opere di manutenzione ordinaria sul reticolo idraulico di competenza del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, come prevede il Piano dell’attività di bonifica 2024 votato dall’assemblea nel mese di dicembre. "Parliamo di sfalci, pulizie, taglio della vegetazione e riprofilatura degli alvei per garantire il corretto deflusso dei corsi d’acqua attuando le buone pratiche di tutela della natura e dell’ecosistema che rientrano nel programma della manutenzione gentile", dice il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi, che presenta così quelle che sono le previsioni dei Piani attuativi di manutenzione ordinaria pronti a trasformarsi in cantieri nelle prossime settimane: saranno affidati e realizzati entro il mese di maggio, quando dovrà partire la seconda fase dei piani di manutenzione ordinaria". Nella zona di Bientina l’investimento è di oltre 1,6 milioni di euro destinati al Piano di manutenzione ordinaria per i lavori di sfalcio e taglio della vegetazione, scavo in genere, ricarica arginale, manutenzione di opere puntuali, protezioni di sponda ma anche lotta alle specie aliene come il myriophyllum. Alle cooperative agroforestali va il 16,37% dei lavori, poi a imprenditori agricoli il 44,35% delle somme a disposizione e un altro 5% circa alle cooperative sociali. Il 34,06% delle somme, per un totale superiore ai 550mila euro, va in gara a imprese private. Gli interventi di realizzazione di scogliere spondali, ricariche arginali e scavi e in particolare i lavori di sistemazione degli scoscendimenti riguardano: Rio Bottaccio, Gora del Molino, Rio Ralla, affluente Dezza le Pianacce, Fosso San Lenardo, Rio Casale, Botro Rosso. Le risorse contro il Myriophyllum ammontano a 10mila euro.

C. B.