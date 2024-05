"Manca ancora il rendiconto. Scritto al prefetto"

"Mancata presentazione da parte della Giunta al Consiglio del rendiconto di gestione per il Comune di Bientina". E’ la denuncia dei consiglieri del gruppo “Bientina nel cuore” perché a loro dire, la giunta non ha ancora sottoposto né presentato al consiglio la proposta di rendiconto della gestione 2023, "sebbene sia ormai decorso ampiamente il termine ultimo del 30 aprile, se poi aggiungiamo i 20 giorni di messa a disposizione dei consiglieri comunali per il suo esame e la conseguente valutazione, andremo fino al 20 giugno per la sua approvazione in consiglio comunale, quasi 60 giorni dopo se questo andrà approvato con il grande ritardo di 30 giorni .Un fatto gravissimo, mai verificatosi a Bientina".

Il gruppo di opposizione spiega che "il ritardo della approvazione del Bilancio consuntivo desta seria preoccupazione non essendo state rese note né dal sindaco né dalla giunta le ragioni del mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa. Abbiamo fatto presente alla Prefettura, con una lettera al prefetto Maria Luisa D’Alessandro tutto ciò affinché venga adottata ogni opportuna e conseguente azione. Questo costituisce un sintomo di difficoltà dell’ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili, come dice la Corte dei conti e come detto il Bilancio consuntivo rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente. Questo può portare ad una nomina di un commissario incaricato di redigere il Bilancio, esautorando l’ufficio preposto e l’amministrazione".