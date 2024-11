Maltrattamenti, allontanato dalla convivente

Ha raccontato tutto. Ha detto ai carabinieri cos’erano diventate le mura di casa. Un luogo di dolore e violenze. Non un luogo d’amore. Un copione ci si ripete e che vede aumentare in modo sensibile in tutto il Paese i maltrattamenti in famiglia. Stavolta succede in Valdera. E nei giorni scorsi il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare un uomo di 33 anni accusato di aver commesso questo reato nei confronti della convivente.

La donna, stanca delle violenze subite, si è decisa a denunciare il compagno alle autorità. Grazie alla sua coraggiosa testimonianza, il giudice ha emesso un provvedimento cautelare unitamente all’applicazione anche di un dispositivo elettronico di controllo. Quest’ultimo strumento, ormai sempre più utilizzato in questi casi, servirà a monitorare i movimenti dell’uomo e a garantire che rispetti il divieto di avvicinamento alla vittima. la misura è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Ponsacco.

L’operazione dei militari dell’Arma – spiega una nota – conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la violenza di genere e nel tutelare le vittime. Un segnale importante che dimostra come la denuncia sia l’arma più efficace per uscire da situazioni di violenza e ottenere giustizia. Negli ultimi anni, secondo i dati, in tutta Italia si è registrato un vero boom di maltrattamenti in famiglia.

C. B.