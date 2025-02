Maltempo, crolla un terrazzo in pieno centro a San Miniato

San Miniato (Pisa), 14 febbraio 2025 – Un muro in mattoni è crollato nel centro di San Miniato (Pisa), in via de’ Mangiadori, la 'salita di Santo Stefano’. Il crollo sarebbe dovuto ad uno smottamento di terreno soprastante dopo le forti piogge odierne.

Terra, mattoni e detriti sono finiti in strada, colpendo auto in sosta. Non ci sono feriti. Una palazzina adiacente è stata dichiarata inagibile e quattro famiglie sono state evacuate. Il 1° febbraio, sempre a San Miniato, il maltempo aveva causato una frana di 50 metri su un parcheggio: era notte e non ci furono feriti, ma per ore si scavò nella terra per escludere la presenza di vittime.

Da quanto appreso da una ricostruzione del Comune di San Miniato, a crollare sarebbe stato un terrazzo soprastante il muro di contenimento in mattoni di via de’ Mangiadori. Il terrazzo è caduto su un giardino sottostante proprietà di un appartamento privato. I detriti hanno danneggiato tre auto in sosta. A provocare la caduta del terrazzo, si spiega nella nota dal Comune, sarebbero state le forti piogge di oggi. Via dè Mangiadori è stata chiusa al traffico e interdetta anche al passaggio pedonale fino a che non verrà messo in sicurezza il muro di contenimento a bordo strada che è appesantito dai materiali caduti.