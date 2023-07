Madame fa cantare le 11 Lune Stasera il concerto a Peccioli della giovane pluripremiata

Fino a fine agosto Madame porterà la sua nuova musica e i maggiori successi, che l’hanno resa l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify), sui palchi più suggestivi della penisola. Quest’estate saranno quattro le tappe toscane, a partire da stasera alle 21.30 a Peccioli, al festival 11Lune, data a cura di LEG Live Emotion Group. L’Amore è il suo secondo disco in studio (certificato oro), uscito il 31 marzo: 14 tracce in cui racconta dell’amore nelle sue più varie sfaccettature. L’amore per Madame è come una brezza sottile che aleggia tra gli esseri umani, viventi e non, e proprio come l’aria, se non ci fosse, non ci sarebbe modo di esistere. Nell’album vivono molte donne: una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, l’amica Matilde, una bambina, Madame stessa. "Queste donne che racconto sono solo alcune e come tutte vivono l’amore, il sesso, l’intimità, l’intensità, il dolore, la mancanza, l’ossessione, la privazione, la dipendenza, la gioia, l’energia e le forti emozioni – racconta l’artista. Madame è la più giovane vincitrice di due Targhe Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone "Voce", che ha vinto anche il premio Lunezia e il premio Bardotti entrambi per il miglior testo, riconoscimenti che la confermano cantautrice d’eccezione. Accanto ai riconoscimenti per il valore musicale e letterario, Madame ha collezionato finora 38 certificazioni tra platino e oro in soli 4 anni e ha conquistato il pubblico in un tour sold out. E ora Madame approda a Peccioli con un concerto che si preannuncia un grande evento. Sarà l’ennesimo successo di un festival che proseguirà martedì 25 luglio con il concerto di Biagi Antonacci e domanica con lo spettacolo Meraviglia e la festa finale.