Macelloni corre da solo: "Con la squadra rinnovata"

Nessuno ha avuto il coraggio di sfidarlo. E stavolta, Renzo Macelloni, il sindaco più "longevo" per legislature della Valdera, è l’unico candidato a Peccioli, quel Comune che ha reso strategico in Valdera, ma anche in Toscana. Sarà l’unico in corsa per succedere a se stesso alle amministrative di giugno, quando anche Peccioli è chiamata a rinnovare l’amministrazione. Chi sarà il sindaco – è evidente – è scontato. Macelloni, però, è un uomo e un politico con gli occhi spalancati sul futuro, e pur con la vittoria in tasca – insieme ai collaboratori – non ha voluto adagiarsi sugli allori, ed ha fatto scelte precise che puntano a rinnovare e rilanciare la sfida. Come? "Con una lista in cui l’età media non supera i 38 anni, e che propone sette nuovi candidati. Per lo più giovani. "Ci sono anche persone – spiega Macelloni – fra i 20 e i 30 anni. Un rinnovamento importante che abbiamo scelto tutti insieme, senza polemiche e divisioni: abbiamo a cuore il futuro. Non abbiamo voluto chiuderci nella sicurezza del risultato finale, ma abbiamo scelto di aprirci a nuovi contributi, professionalità, voglia di fare, entusiasmo". Quando manca un’opposizione c’è sempre e comunque un pezzo di sociatà civile che non è rappresentata. "E questo aspetto – aggiunge il sindaco – noi l’abbiamo ben presente: c’è indubbiamente un supplemento di responsabilità che ci aspetta, e anche per questo abbiamo fatto scelte in una certa direzione. Peccioli è un Comune importante sul territorio, importante anche in Toscana". Ecco le ragioni di mettere a punto una squadra forte, anche di giovani, pieni di passione, da introdurre nella macchina "ed ai quali trasferire le competenze: loro sono il futuro".

Ecco i candidati di "Peccioli Futura": Filippo Bacci, 28 anni, impiegato; Daniele Brogi, 32 anni, infermiere; Anna Dainelli, 34 anni, giornalista; Sandra Ferretti, 58 anni, sarta; Chiara Gronchi, 36 anni consulente tributaria; Ndeye Gnima Manga, 38 anni impiegata amministrativa studio commerciale; Riccardo Mazzantini, 23 anni, studente; Samuele Molesti, 20 anni, magazziniere; Carlo Montagnani, 62 anni, pensionato; Ines Testi, 21 anni, studentessa; Fabio Maria Tommasini, 66 anni, generale Carabinieri in quiescenza; Laura Volpi, 43 anni, dipendente del sistema sanitario regionale.

Carlo Baroni