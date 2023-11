L’ultimo assalto al Re dei Boschi. Attese migliaia di persone in città. Il tartufo sotto la lente del Cnr

L’ultimo assalto. Oggi si prevede il grande pienone alla mostra mercato del tartufo numero 52 che passerà in archivio con un meritato successo.Si potrebbero registrare fino a 20 mila presenze per il tuffo conclusivo dentro una città dei sapori e dei saperi che, stavolta più di sempre, ha messo in piedi un cartellone fittissimo di appuntamenti tra gastronomia, cultura ad ampio raggio (mostre, spettacoli, intrattenimenti di strada) e occasioni di riflessione intorno al prelibato frutto della terra di cui questa zona è una delle culle d’Italia. Anche se l’autunno 2023 non è stato generose di pepite come si sperava e si prevedeva: qualità eccellente, ma quantità al di sotto almeno del 50% sulla aspettative e prezzi, comunque, sostenibili. Si va dai 2mila ai 3mila euro al chilo in base alle pezzature. E si superano anche per i pezzi più grandi e rarissimi. Questo il quadro economico.

Per il resto, è tutta una grande attrazione, messa in piedi da San Miniato Promozione – regia della festa – e dalla galassia delle associazioni del territorio. Uno sguardo all’ultimo programma? Vediamo alcuni appuntamenti. S i parte alle 10 a Casa Tartufo con "Coltivare il Tuber Magnatum Pico": intervengono l’agronomo Laura Giannetti; il ricercatore Cnr Lorenzo Gardin; la ricercatrice di Unisi Elena Salerni e introduce Simone Gigliolil, sindaco di San Miniato. Alle 17 "Gli eventi dell’anno giubilare", presentazione opuscolo delle associazioni culturali di San Miniato per il Giubileo della Diocesi. Alle 11 all’ex frantoio della biblioteca comunale presentazione del libro "L’incertezza della rana" di Giorgio Bastonini, con Lori Cei. Alle 16.30 in Sant’Urbano nella Via Angelica l’insieme d’Archi dell’Accademia musicale di San Miniato Basso e "I Piccoli Archi" suonano repertorio violinistico dalla musica di intrattenimento e popolare fino alla musica classica, arricchita da note storiche e curiosità. Alle 16 concerto di Street Band da piazza Buonaparte a Piazza del Duomo (Casa Tartufo) per presentazione dépliant illustrativo sulla mostra permanente en plein air "Storie su Serranda. I Volti dello Scioa". Senza dimenticare i cooking show ed i momenti conclusivi on le classiche premiazioni e gli interventi delle autorità, alla presenza del presidente di Regione Eugenio Giani. Poi solo un arriverderci al 2024.

