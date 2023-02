L’Ucraina sospende l’accredito al fotoreporter Bosco

SANTA CROCE

Il fotoreporter freelance santacrocese Alfredo Bosco è tra i giornalisti italiani che si sono visti sospendere gli accrediti dalle autorità ucraine per una non meglio specificata ipotesi di "condotta collaborazionista con il nemico", cioè con la Russia. A Bosco la solidarietà della sindaca di Santa Croce Giulia Deidda. "Mi auguro che le autorità ucraine chiariscano prima possibile la posizione dei nostri inviati perché da quello che possiamo leggere sembrano accuse fondate su elementi davvero inconsistenti – scrive Deidda – Alfredo, così come molti altri suoi colleghi, ci ha permesso, in questi lunghi mesi, di conoscere non soltanto i fatti politici e le azioni militari ma anche la storia di un popolo, dei suoi conflitti e delle sue aspettative. Si è aperta una parentesi nella libera circolazione di informazioni e immagini che non ci rassicura per niente. Confido, infine, nel lavoro diplomatico della nostra ambasciata e del Ministero degli Esteri perché la posizione di questi lavoratori italiani sia chiarita prima possibile".