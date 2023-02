Lo stigma dell’Hiv e le testimonianze

Al circolo Albero del Pepe arriva oggi alle 18.30 un’iniziativa sull’ Hiv dal titolo ‘Mi stigmo moltissimo’. "Abbiamo scelto di parlarne perché è un tema che riguarda la nostra società e come affrontiamo ciò che percepiamo come estraneo, altro da noi – scrivono gli organizzatori - affronteremo il tema partendo dalla testimonianza di Claudio Fabiani, che sfida ogni giorno la pesante stigmatizzazione sociale che ancora riguarda i sieropositivi. Interventi anche di Luca Dieci di Arcigay Livorno, Alessandra Celi e Giada Rossi di Arcigay Pisa. Scopo della serata condividere esperienze e metodi per decostruire i pregiudizi, in un’ottica di lavoro sociale che non lasci indietro nessuno.