Lo sportello Apes nella Casa delle associazioni

Lo sportello territoriale dell’Azienda Pisana Edilizia Residenziale cambia sede: si è trasferito nella "Casa delle Associazioni" di Santa Croce, in Corso Mazzini 68, con apertura al pubblico su appuntamento tutti i martedì dalle 10 alle 12.

Lo sportello territoriale ha avuto avvio in forma sperimentale nel dicembre 2020 nella sede del Comune d con cadenza settimanale. Successivamente si è strutturato come servizio a disposizione dei cittadini dei Comuni del Valdarno assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. "Il cambio di sede consentirà di offrire ai cittadini uno spazio e una fascia oraria interamente dedicati al servizio svolto dagli operatori di Apes per informazioni, richieste e assistenza nel disbrigo pratiche. Con il trasferimento nella nuova sede cambia anche il giorno di apertura settimanale, che sarà non più il giovedì ma il martedì", spiega l’assessore alla Coesione sociale Nada Braccini. Per accedere al servizio è necessario prenotare un appuntamento chiamando il numero 050505711.