Lirica Nemorino, Adina e l’Elisir d’amore

CASCIANA TERMEUn “Elisir d’amore”, ecco il melodramma in due atti di Gaetano Donizetti sul libretto di Felice Romani. Appuntamendo domenica alle ore 16 al Teatro Verdi di Casciana Terme dov’è protagonista l’opera lirica. Dirigerà Damiano Tognetti, appena rientrato da un importante direzione a New York. Una presenza significativa per questa dodicesima edizione della stagione teatrale della città di Casciana Terme, che per l’anno 2024/2025 va sotto il titolo “L’arrivo della stagione incredibile”.

L’Elisir d’amore è un melodramma giocoso in due atti di Donizetti la cui storia ruota attorno alle vicende dell’umile contadino Nemorino, innamorato di Adina ma incapace di rivelarle i suoi sentimenti. La situazione cambierà quando Nemorino entrerà in possesso di un elisir d’amore. L’opera, che oggi è una delle più amate e apprezzate, andò in scena per la prima volta nel maggio 1832 a Milano. Si tratta di un’opera estremamente adulata e amata, eseguita con orchestra a pochi centimetri dal pubblico.

"Al teatro Verdi di Casciana Terme l’incontro tra le energie laboriose e costanti di noi piccoli artigiani della scena con cento altre incantevoli circostanze ha dato vita alle pagine di questo libretto ed alle tante cose belle che troverete descritte con la massima cura – dice Andrea Kaemmerle, direttore artistico di Guascone Teatro e del Teatro Verdi – Sta a voi, curiosi spettatori, uscire di casa, fare pochi passi, arrivare fin qui e lasciarvi cullare da parole e suoni". Alessandra Dal Canto, assessore alla Cultura del Comune di Casciana Terme Lari presenta questo importante evento: "L’amministrazione Comunale di Casciana Terme Lari sostiene economicamente e patrocina con soddisfazione la dodicesima stagione teatrale, invitando il pubblico a prenotare il proprio posto in sala. Si tratta di un vero e proprio viaggio nel paese del vero e dell’immaginario".

La stagione è ricca di eventi e si presenta con un pieno di appuntamenti tra cui anche la famosa notte di San Silvestro di Guascone Teatro; numerosi saranno gli ospiti in una stagione che vede nell’ultima domenica di febbraio la programmazione di un’opera amata nel tempo, in uno dei più bei teatri nel cuore delle campagne pisane.