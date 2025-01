L’impegno per il rilancio delle frazione delle concerie: "Verso una soluzione per il nodo dei volumi dismessi"

L’amministrazione è decisa a sciogliere il nodo che ha frenato Ponte a Egola negli ultimi decenni e che è stata al centro del dibattito anche nelle recente campagna elettorale per le amministrative. "Con gli strumenti urbanistici di cui si sta dotando il Comune – Piano strutturale intercomunale che è stato adottato e il Piano operativo comunale che è in fase di redazione – si apriranno nuove possibilità di investimenti attraverso l’ampliamento delle attuali zone industriali e artigianali (come i volumi dismessi a Ponte a Egola, con nuove zone di atterraggio per nuovi edifici industriali o di servizi, grazie alla cosiddetta “banca dei volumi”) – scrive la giunta Giglioli – , ma anche di rigenerazione urbana proprio nel centro della frazione, affinché si riesca a coniugare l’apertura di nuove aziende con la crescita del centro abitato".