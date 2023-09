L’Era dei libri con dedica speciale. Il volume su Marco Papiani: "Era un ottimista sfegatato"

Un trampolino di lancio per autori in erba e scrittori prodigio. Giunto alla nona edizione il festival della lettura indipendente L’Era dei Libri si prepara ad accogliere case editrici, autori, lettori in un consistente programma che si terrà nel prossimo weekend, da venerdì 22 a domenica 24 settembre, al Palp, alla villa Crastan e alla biblioteca Gronchi. "La nona edizione rappresenta un importante elemento di continuità di questa manifestazione – le parole del sindaco Matteo Franconi –. Vogliamo continuare a spingere sul tema della lettura ma anche della scrittura". Su tutti, viene messo in evidenza l’appuntamento di sabato alle 18 in villa Crastan, con la presentazione del libro "Marco Papiani, la politica del sorriso. Vita e testimonianze di un’ottimista" a cura di Michele Quirici. Un insieme di racconti e con oltre 50 testimonianze. "A Marco mi lega un percorso politico ma anche umano – dice il primo cittadino – un ottimista sfegatato con una passione viscerale per la sua città, ricordo la positività nell’affrontare tutti i tipi di sfide, un compagno di strada importante a cui la città deve il giusto contributo". Quest’anno la platea degli editori si è ulteriormente allargata, con 13 case editrici presenti, oltre a tutte le librerie cittadine coinvolte.

"Partiamo con un venerdì pomeriggio alla biblioteca Gronchi dedicato alla memoria – ha detto Quirici – sabato e domenica dalle 10 alle 19 tantissime presentazioni di libri. Non ci saranno autori di fama internazionali ma anche negli altri anni era così e alcuni autori hanno avuto successo. Era dei Libri sta diventando un trampolino di lancio per piccoli autori e piccole case editrici". Un’occasione anche per le case editrici di zona. "Coinvolgere così tante realtà è un’idea culturale non provinciale – ha detto Micol Carmignani, della Carmignani Editrice di Staffoli – i piccoli editori danno modo ai talenti di esprimersi e magari spiccare il volo ma anche ai territori di essere raccontati".

Tra i tanti eventi in programma alla manifestazione segnaliamo quello del “nostro“ collega giornalista Saverio Bargagna che domenica alle 18 presenterà il suo librlo “Il più buono del paese“. Con lui ci sarà l’imitatore David Pratelli che presenterà il libro “Tenebra“.

Luca Bongianni