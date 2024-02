Lega: "No liste ufficiali. Sì nostro sostegno"

La sezione Lega Volterra-Valdicecina annuncia la volontà di non presentare liste ufficiali alle prossime elezioni nei Comuni della Valle che andranno al voto. "Come successo positivamente lo scorso anno per le elezioni a Montecatini, appoggeremo e sosterremo un candidato a noi più vicino per idee e tematiche locali. Per un motivo di coerenza, auspichiamo che nessuno favorisca un candidato espressione del Pd, perché le politiche volterrane hanno ridotto Volterra a essere ormai un paese semi abbandonato. Come già detto precedentemente. in maniera indiretta - scrive la Lega - tiferemo per chi potrà mandare realmente il Pd tra i banchi dell’opposizione, come accaduto a Pomarance e Castelnuovo".