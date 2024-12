Le vie Leopardi, Manzoni e Da Vinci diventano a senso unico con sosta consentita su un unico lato. La modifica scatta da domani, 5 dicembre. Via Leonardo da Vinci, si legge nell’ordinanza emessa dal comandante della polizia municipale Sandro Ammannati, sarà percorribile da via Francesca sud in direzione via Marconi, via Manzoni da via Marconi verso la Francesca sud e via Leopardi da via Francesca verso via Marconi.

"Si tratta del primo intervento – spiega l’assessore alla polizia municipale e ai lavori pubblici Enzo Oliveri – che, insieme al comandante Ammannati, abbiamo ritenuto di dover fare con una certa urgenza sulla viabilità di Santa Croce. Lo scopo è migliorare la sicurezza stradale. Questo è un primo intervento localizzato su tre strade e spero che sia l’inizio di una serie di migliorie che vogliamo apportare alla viabilità di Santa Croce, in primo luogo per renderla più sicura e poi anche più scorrevole. I cambiamenti creano sempre qualche disagio iniziale, per questo chiedo già ai cittadini di avere pazienza e rispettare la nuova segnaletica, stiamo lavorando per rendere Santa Croce un luogo migliore anche dal punto di vista della viabilità". Domani mattina, tempo permettendo, verranno effettuati i lavori di cambio della segnaletica.