Le telecamere vigilano la pieve

Grazie alla firma che i contribuenti hanno fatto nella scelta dell’8x1000 alla Chiesa Cattolica è stato possibile mettere l’allarme e la videosorveglianza alla Pieve di Corazzano. Lo annuncia il parroco don Simnone Meini che, nelle settimane scorse, in ben due chiese ha dovuto fare i conti con i furti. La scorsa settimana è stata forzata la cassetta delle offerte delle candele in chiesa Sant’Eurosia a Corazzano. Invece a fine settembre il furto avvenne a Moriolo nella Chiesa di San Germano a Moriolo. Il promi sopralluogo dopo l’incursione dei malviventi accertò la mancanza di una pisside e delle due lampade votive che erano una a destra e l’altra a sinistra dell’altare compresi i soldi delle offerte delle candele. Il parroco rivolse subito un appello ricovlgendosi al cuore di chi ha compiuto questo gesto. Per ora rimasto inascoltato.

C. B.