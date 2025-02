Le protezioni del Cencione. Grandi teli anti-pioggia

I cantieri ed i guai della città sono continuamente sotto al lente. La criticità più importante, come noto, è il Cencione, colpito dalla frana che ha obbligato l’amministrazione Giglioli a chiudere per metà il parcheggio di Fonti alle Fate. In questi giorni una ditta specializzata è al lavoro per il ripristino della copertura sull’area franata: grandi teli ad alta impermeabilizzazione arpionati al terreno. "Sono una prima misura urgente – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco –. Sono fondamentali per proteggere il terreno dalla piogge, in modo da mantenerlo il più asciutto possibile in attesa poi dei lavori di messa in sicurezza della frana che faremo in estate. Poi, come già annunciato, una volta terminate le opere (si prevede un milione di euro per lintervento), riapriremo anche tutto il parcheggio".

Questi teli sono una protezione in più, indispensabile, dovesse abbattersi ancora una ondata di maltempo sulla città con il rischio che possa aggravarsi la situazione. La porzione di terreno che dal ciglio a fianco del Bastione è già rovinata fino in fondo al parcheggio, danneggiando anche alcune auto, è stata cospicua. L’assessore Marco Greco, nella giornata di ieri, ha fatto anche un sopralluogo sul grande cantiere che interessa il cuore del centro storico: quello che opera su piazza del popolo e via Conti. Su quest’ultima strada sono ancora in corso le operazioni di scavo ed i primi lavori sui sotto servizi: rete idrica, con una nuova conduttura, e nuovi allacci del metano. "I lavori stanno procedendo – spiega Greco – rispettando la tabella di marcia. Intanto l’intervento sui sotto servizi è su via Conti e sarà effettuato in due tempi: un primo ed un secondo tratto, poi si sposterà sulla parte mancante in piazza del popolo". Alla fine sarà fatta la nuova pavimentazione, così come sta avvenendo in questi giorni sulla piazza. Fondamentale – affinché il crono programma venga rispettato con estrema precisione è il meteo: eventuali condizioni metrologiche avverse rallenterebbero i lavori o, addirittura, ne potrebbero causare l’interruzione temporanea con ripercussioni significative sul termine delle opere. Previsto per il 20 giugno. Ieri con l’assessore Greco c’erano tecnici della società dei sotto servizi per verificare lo stato delle tubazioni.

Carlo Baroni